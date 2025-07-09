Kastamonu'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Örhenli köyünde, öğlen saatlerinde bir balya makinesinde başlayan yangın kısa sürede tarım arazisine, ardından ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine Hanönü ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle önce tarladaki yangın kontrol altına alındı, ardından ormanlık alana yayılan alevler söndürüldü. Yangında tarladaki balyalarla birlikte toplam 6 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yetkililer, bölgede tarım ve orman alanlarının korunması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA