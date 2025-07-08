Kastamonu’da Traktör Kazasında Sürücü Araç Altında Kaldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

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Kastamonu’da Traktör Kazasında Sürücü Araç Altında Kaldı
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Olay, ilçeye bağlı Güney köyünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Dursun Arıcı'nın kullandığı saman yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Arıcı, olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Arıcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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