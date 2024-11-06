Siirt'te Acı Ölüm: Anne ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Siirt'te kontrolden çıkan tarım aracının devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Siirt'te Acı Ölüm: Anne ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Siirt'in Eruh ilçesinde Dalkoru köyü mevkiinde seyir halindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı, 70 yaşındaki annesi Ayşe Kayar hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Eruh İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe Kayar'ın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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