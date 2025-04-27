Şiddetli Poyraz Marmara Denizi’ni Etkisi Altına Aldı

Tekirdağ başta olmak üzere Marmara kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bazı yük gemileri de şiddetli rüzgar nedeniyle açığa demir atarak beklemeye geçti. Sahil şeridinde dev dalgalar oluşurken, vatandaşlara 3 metreye ulaşan dev dalgalar nedeniyle sahilden uzak durun uyarısı yapıldı.

Yetkililer, ayrıca poyrazın zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan hıza ulaştığını, deniz ulaşımı ve küçük tekne sahiplerinin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti..

Kaynak: İHA