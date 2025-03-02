Seyir Halindeyken Duvara Çarptı! Yaralılar Var

Çorum'da seyir halindeki bir otomobil istinat duvarına çarptı. Korkutan kazada üç kişi yaralandı.

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Seyir Halindeyken Duvara Çarptı! Yaralılar Var

Çorum'un Laçin ilçesinde G.K. idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanındaki A.K. ve K.K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Çorum Trafik kazası
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