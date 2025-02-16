Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Edinilen bilgiye göre Aşağı Everek mahallesinde 8 D 2626 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yanan otomobil vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA