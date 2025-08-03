Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı

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Olay, Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası 06 ESY 39 olan otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Ancak otomobil kısa sürede alev aldı ve birkaç patlama gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.

Kaynak: İHA