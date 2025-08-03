Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı, zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının ardından araçtan geriye sadece metal yığını kaldı.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası 06 ESY 39 olan otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Ancak otomobil kısa sürede alev aldı ve birkaç patlama gerçekleşti.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Yangın
Bandırma’da Otomobil Takla Attı! 2 Kişi Araçta Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı Bandırma’da Otomobil Takla Attı! 2 Kişi Araçta Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Sinop'ta Terkedilmiş Ahşap Yapıda Yangın Sinop'ta Terkedilmiş Ahşap Yapıda Yangın
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem