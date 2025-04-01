Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kolay Kavşağı'nda A.S. (59) idaresindeki otomobil ile M.Ş. (41) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.S. ile R.Y. (80) ve İ.I. (19) yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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