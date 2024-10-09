Samsun'da Jandarma Patlayıcı Madde Ele Geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma neticesinde, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 farklı adreste eş zamanlı arama yaptı. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 39 adet tabanca fişeği ve 622 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA