Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek, zorlu mücadelenin ardından kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı


Olay, Akyeniköy ve Balat Mahallesi arasında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından bir köpeğin kuyuya düştüğü fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 5 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarılan köpek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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