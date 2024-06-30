Samsun'da ilginç olay: Silahı beline koyarken kendini vurdu

Samsun'da bir şahıs düğünde tabancayla havaya ateş açtıktan sonra silahı beline koyarken kazara kendini vurdu.

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Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde 2 çocuk babası A.D.(54), komşusunun düğün töreninde tabancayla havaya ateş açtıktan sonra silahı beline koyarken kazara silah ateş aldı.

Samsun'da ilginç olay: Silahı beline koyarken kendini vurdu - Resim : 1

Kendini sağ bacağından yaralayan A.D. kardeşi tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis, yaralının hastaneye getirildiği minibüste yaralıya ait 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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