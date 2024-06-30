İzmir'de binada doğal gaz patlaması! 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir lokantada patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 63 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Süleyman Elban, "Sanayi tipi bir tüpün patması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı vatandaşımız da var. Ağır yaralı vatandaşımız da var. Tüpün patladığı binada ciddi hasar var." dedi.

"SANAYİ TİPİ TÜPTEN GAZ KAÇAĞI"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise "Burada bir dükkanda sanayi tipi tüpten bir gaz kaçağından kaynaklı olduğu söyleniyor. İnanılmaz derecede zarar vermiş durumda binalara. Gaz kaçağı diye konuşuluyordu ama tüp olduğu söyleniyor şu an yetkililer tarafından. 3 tane kaybımız vardı, şimdi bir kaybımız daha geldi 4 oldu toplam kaybımız. Bir dükkandan kaynaklandığı söyleniyor. 20 civarında yaralımız var. 2 tane daha ağır yaralı olduğu bilgisi geldi bana." diye konuştu.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya paylaşımında, "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın bu açıklamasının ardından ise can kaybı 5'e yükseldi.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamayla ilgili soruşturma sürdürülürken, olayda ölenlerin kimlikleri belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Birgül Sarsılmaz (44), Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Dilek Bağ (24) ve Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Havin Ergin (17) olduğu açıklandı.

BAŞKAN TUGAY: 5 ÖLÜ, 63 YARALI

Patlamanın ardında bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı'da hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek acil şifalar diledi. Başkan Tugay, bir apartmanın zemin katında yer alan iş yerinde yaşanan patlamadan dolayı 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 63 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamanın Ayrancılar'ın en işlek caddelerinden birinde yaşandığını, hafta sonu olması, bölgede pazarın kurulması, ayrıca iş yerinin karşısında kahvehane ve pastanenin bulunması nedeniyle yaralı sayısının yüksek olduğunu belirten Başkan Tugay, “3 yurttaşımızın olay yerinde, 2 yurttaşımızın hastanede yaşamını yitirdiğini öğrendik. 3 kişiden 1'i patlamanın yaşandığı iş yerinde hayatını kaybetti. Bir kadın olduğunu öğrendik. 5 yaralı yurttaşımız İzmir'deki hastanelerde, 40'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne, 18 kişi ise özel hastanede tedavi görüyor.” dedi.

Kaynak: İHA