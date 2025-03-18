Samsun'da 10’ar Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Firari Yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla 10’ar yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Çarşamba ilçesinde ise hakkında "5 ayrı hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. F.Y. de işlemlerinin ardından Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA