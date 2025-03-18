Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu

Bugün saat 05.00'ten itibaren başlayan arıza, pasaport işlemlerinin durmasına yol açtı. Bu durum, sınır kapısında yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğuna sebep oldu.

Araçlar TIR park alanlarına yönlendirilirken, yetkililer arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA