Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'te meydana gelen arıza nedeniyle araç geçişlerinde aksamalar yaşandı.

Son Güncelleme:
Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu

Bugün saat 05.00'ten itibaren başlayan arıza, pasaport işlemlerinin durmasına yol açtı. Bu durum, sınır kapısında yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğuna sebep oldu.

Araçlar TIR park alanlarına yönlendirilirken, yetkililer arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu - Resim : 1

Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu - Resim : 2

Kaynak: DHA

Etiketler
Şırnak Silopi
Son Güncelleme:
Edirne'de Evlerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı Edirne'de Evlerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Edirne'yi Sağanak Yağış Vurdu Edirne'yi Sağanak Yağış Vurdu
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler