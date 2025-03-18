Habur Sınır Kapısı'nda Uzun Kuyruklar Oluştu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'te meydana gelen arıza nedeniyle araç geçişlerinde aksamalar yaşandı.
Bugün saat 05.00'ten itibaren başlayan arıza, pasaport işlemlerinin durmasına yol açtı. Bu durum, sınır kapısında yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğuna sebep oldu.
Araçlar TIR park alanlarına yönlendirilirken, yetkililer arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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