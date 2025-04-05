Samsun Valisi Orhan Tavlı Trafik Denetimine Çıktı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde Samsun-Ankara yolunda trafik denetimlerini yerinde inceledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı Trafik Denetimine Çıktı

Samsun-Ankara karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun arttığı Kavak ilçesinde bulunan Çakallı Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, denetimlerin yerinde incelenmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Tavlı, denetimlerde görevli personele başarı ve kolaylıklar diledi.

Trafik güvenliğine dikkat çeken Vali Tavlı, sürücülere önemli uyarılarda bulunarak, "Yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, hız sınırlarını aşmayalım ve trafik kurallarına mutlaka uyalım. Aklımızdan çıkartmamamız gereken en önemli şey, güvenli bir yolculuk yapmaktır" dedi.

Denetimler sırasında trafik güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Tavlı, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Samsun'da Araç Yoldan Çıktı, Su Kanalına Girdi: 1 YaralıSamsun'da Araç Yoldan Çıktı, Su Kanalına Girdi: 1 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Trafik Ramazan Bayramı
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Tekirdağ’da Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Felç Etti Tekirdağ’da Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Felç Etti
Bitlis Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oldu Bitlis Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Tehlikeli Hasat Başladı: Metrelerce Yüksekten Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor Tehlikeli Hasat Başladı: Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu