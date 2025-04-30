Safranbolu’da Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıktı, Hem de Okul İnşaatında...

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, okul inşaatı sırasında tarihi bir su sarnıcı ortaya çıkarıldı. Yıllardır bilinen ancak yeniden gündeme gelen yapı, Safranbolu’nun su taşıma sisteminin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Safranbolu’da Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıktı, Hem de Okul İnşaatında...

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi dokunun bir parçası olan bir su sarnıcı, okul inşaatı sırasında yeniden keşfedildi. Yenimahalle Ata Sokak’ta devam eden Zati Ağar Okulu inşaatı sırasında, işçiler tarafından fark edilen tünel yapısı, yetkililere bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, yapının geçmişte bölgenin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş bir su sarnıcı olduğu tespit edildi.

'TARİHİ ZENGİNLİĞİMİZİN BİR PARÇASI'

Yerel Araştırmacı Cemil Belder, ortaya çıkarılan su sarnıcının Safranbolu’nun bilinen tarihi yapılarından biri olduğunu, ancak okul inşaatıyla tekrar gündeme geldiğini belirtti. Belder, “Bu su sarnıcı tünel yapısı, yıllardır bildiğimiz ancak bu inşaat vesilesiyle yeniden dikkat çeken bir yapı. Safranbolu’nun tarihi zenginliklerine örnek teşkil eden bu sarnıç, geçmişte Bağlar’dan Kıranköy’e su taşıyan bir sistemin parçası” dedi.

Sarnıcın yapısal özelliklerine de değinen Belder, “Toprağın yaklaşık 3,5 metre altında bulunan bu tünel sistemi, 160 santimetre yüksekliğinde yürüyüş yolları ve 50 santimetre genişliğinde koridorlara sahip. Bazı bölümlerinde su arkları yer alıyor. Safranbolu’nun coğrafi yapısına göre değişiklik gösteren bu sistem, mimari açıdan oldukça etkileyici” diye konuştu.

ROMA DÖNEMİYLE BENZERLİK

Sarnıcın kesin yapım yılına dair net bir bilgi bulunmadığını aktaran Belder, “Tarihi yapılar için kitabe veya vakfiye gibi belgelere ihtiyaç var. Ancak bu sarnıç için böyle bir veri elimizde yok. Mimari özelliklerine bakıldığında, Roma döneminde sıkça görülen su sarnıcı ve kemer sistemleriyle büyük benzerlik gösteriyor. Örneğin, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Tios Antik Kenti’ne su taşıyan Roma dönemine ait benzer yapılar mevcut. Anadolu ve hatta Avrupa’daki, özellikle İspanya’daki sarnıçlarla da aynı tarzda inşa edildiğini söyleyebiliriz” dedi.

'HÂLÂ İŞLEVSEL OLMASI ŞAŞIRTICI'

Belder, sarnıcın en dikkat çekici özelliğinin, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen hâlâ su taşıma işlevini sürdürebilmesi olduğunu vurguladı. “Bazı bölümlerinde göçmeler ve kapanmalar olmasına rağmen, suyun eğim yönünde hâlâ hareket ettiğini görüyoruz. Bu, yapının sağlamlığı ve mühendislik harikası olduğunu gösteriyor. Zamanın yıpratıcı etkilerine karşı işlevselliğini koruması gerçekten hayret verici” ifadelerini kullandı.

Safranbolu’nun tarihi ve kültürel mirasına yeni bir boyut katan bu keşif, bölgenin su yönetimi tarihine ışık tutuyor. Yetkililer, sarnıcın korunması ve turizme kazandırılması için çalışmaların başlatılabileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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