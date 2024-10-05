Pazarspor ile Karabük İdmanyurdu Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta mücadelesinde Pazarspor, sahasında Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemleri Ertuğrul Kösterelioğlu, İlyas Samet Yelen ve Fatih Etirli’ydi.

Pazarspor'un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Fatih Ateş dk. 67), Göktuğ Yılmaz (Ali Alperen Çelik dk. 81), Yavuz Alemdar, Ali Ekber Öz, Berkan Biçer, Sefa Tunç, Emre Akgün ve Mustafa Sol (Yusuf Mutlu dk. 89). Teknik direktörlüğünü Ramazan Öztürk üstlendi.

Karabük İdmanyurdu ise Berat Çelebi, Mustafa Kayabaşı, Sergen İlhan, Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 78), Serdar Eylik (Seyit Ali Kahya dk. 89), Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Ahmet Enes Karataş (Ege Okka dk. 90+2), Kerem Yorulmaz, Sefa Aksoy ve Eray Uysal ile sahaya çıktı. Teknik direktörleri ise Ersin Büyüktepe’ydi.

Gollerin geldiği dakikalar ise şöyle: Pazarspor'dan Mustafa Sol, 44. ve 68. dakikalarda iki gol kaydetti. Karabük İdmanyurdu'ndan Sefa Aksoy 42. dakikada ve Serdar Eylik 61. dakikada fileleri havalandırdı.

Maçta toplamda 8 sarı kart gösterildi; Pazarspor'dan Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek, Sefa Tunç, Berkehan Biçer ve Salih Şenbaş, Karabük İdmanyurdu'ndan ise Mustafa Kayabaşı, Rasimcan Değirmenci ve Sefa Aksoy sarı kart gördü.

Kaynak: İHA