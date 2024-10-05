Sivas'ta Traktörün Freni Boşalıp Yola Devrildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir traktör, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken traktör, römorktan dökülen arpaya gömüldü.

Sivas'ta Traktörün Freni Boşalıp Yola Devrildi

Olay, Gürün ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. K.U. (45) yönetimindeki 58 APP 787 plakalı Landini marka traktörün freni aniden boşaldı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir bahçeye uçtu ve burada dökülen arpaya saplanarak durabildi. Sürücü K.U. kazada yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gürün Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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