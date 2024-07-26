Otoyolda Devrilen Tır, Trafiği Felç Etti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda devrilen talaş yüklü tır nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Otoyolda Devrilen Tır, Trafiği Felç Etti

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan talaş yüklü tır devrildi.

Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACM 731 talaş yüklü tır, yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Makaslayan tır devrildi. Kaza sebebi ile Adapazarı istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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