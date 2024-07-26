Çorum-Samsun Karayolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Çorum’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkisinde meydana geldi. Salih A.(42) idaresindeki 21 BG 802 plakalı TIR yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’ın kabininde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Şükrü A.(66), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

İki yaralının tedavisi ambulansta devam ettiği sırada aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşandı. Üç otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç. (49) ile Eymen E.Ç. (11) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir başka kaza yaşanmaması için trafik ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kaza yapan TIR ve diğer araçlar bir süre sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.