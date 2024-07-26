AFAD Duyurdu: Bingöl'de Korkutan Deprem!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Duyurdu: Bingöl'de Korkutan Deprem!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Temmuz 2024 saat 18:27'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 11.88 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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