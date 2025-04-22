Ordu'da Araç Sürücülerine Sıkı Denetim

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 379 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ordu'da Araç Sürücülerine Sıkı Denetim

Ordu genelinde 38 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 52 kişi yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 94 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 96 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 864 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 99 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 129 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 116 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 379 araç kontrol edildi, 3 bin 155 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 45 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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