Narkotik Köpeği Hera, Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermedi

Erzurum'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, narkotik köpeği Hera’nın hassas burnu sayesinde bagajda saklanan 14 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Köpeği Hera, Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermedi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Hera'nın tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bagajda saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili A.E. (28) ve O.E. (26) gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 1 kilo 166 gram metamfetamin, 3 bin 325 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında yakalanan H.T. (62) de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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