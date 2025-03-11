Mardin'de İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Binanın 5. katında çalışan işçi, dengesini kaybederek bir alt kata düştü. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA