12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; ‘Kasten yaralama’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.

12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki T.C.D, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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