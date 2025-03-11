12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki T.C.D, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA