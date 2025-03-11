6 Kişiyi Tüfekle Vuran Zanlı Cezaevine Gönderildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi ve araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan beş kişiyi vuran 18 yaşındaki zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Kişiyi Tüfekle Vuran Zanlı Cezaevine Gönderildi

Olay, Cuma Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Ü.C. ile aynı yaştaki İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Ü.C., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönerek İ.D.’ye doğru üç el ateş etti. Saldırı sırasında İ.D. ile birlikte bölgede bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ü.C., polis ekipleri tarafından evinin yakınlarında suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.C., “birden fazla kişiyi kasten yaralama” ve “meskun mahalde ateşli silah kullanma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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