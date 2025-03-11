Göç Yolundaki Flamingolar İznik Gölü'nde Görsel Şölen Sundu

Göç eden flamingolar, İznik Gölü Orhangazi sahilinde kısa bir mola vererek göl kenarında görsel şölen sundu. Pembe ve beyaz tonlarıyla doğaya renk katan kuşlar, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Göç Yolundaki Flamingolar İznik Gölü'nde Görsel Şölen Sundu

Her yıl göçmen kuşlara ev sahipliği yapan İznik Gölü, bu yıl da flamingoların uğrak noktalarından biri oldu. Koruma altındaki bu sulak alan, göç eden su ve kıyı kuşlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir ekosistem olarak öne çıkıyor.
Flamingoların gölde süzülerek oluşturduğu muhteşem görüntü, doğa tutkunları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar, İznik Gölü’nün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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