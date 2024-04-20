Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün geceden beri etkisini gösteren sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Son Güncelleme:
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla’da dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağmasına neden oldu.

Köyceğiz ilçesi Sandras dağı eteklerinde bulunan 1750 rakımlı Gökçeova Göleti kar yağışıyla beyaza büründü.

İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştüİBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştüGüncel

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki gölette kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla Kar Yağışı Köyceğiz
Son Güncelleme:
İntihar etmek için 4'üncü kattan atladı, başkasının üzerine düştü! Yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü!
İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Giresun'da üretildi, görülmemiş hasat başladı: 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram! Görülmemiş hasat başladı: 1 kilo 670 gram
Evdeki güveleri tek damlasıyla yok ediyor: Mutfak dolaplarında tek bir güve kalmayacak. Güve oluşumu nasıl önlenir? Evdeki güveleri tek damlasıyla yok ediyor
Muğla'da hasadı yapıldı, bedava dağıtıldı: Tam 40 dekar! Hasadı yapıldı, bedava dağıtıldı