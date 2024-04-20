İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir şelalenin ortasında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ilk gelen İlçe Belediye Başkanının da katıldığı çalışmayla bulunduğu yerden kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Sularbaşı mevkiinde vatandaşlar şelalenin ortasında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpeğin kurtarılması için belediye ekiplerine haber verildi.

İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı - Resim : 1

Haber verilmesinin ardından bölgeye ilk başta Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık geldi. Personel ile birlikte köpeğin bulunduğu alana gelen başkan, çalışmalara katıldı. Köpek, ekiplerin çalışması sonucu ip bağlanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı - Resim : 2

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Hayvan yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Altınışık ve ekibine teşekkür etti.

İhbar geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı - Resim : 4

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