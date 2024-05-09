Muğla'da 15 yaşındaki Sıla Akgül'ün ölümüne ilişkin yargılama sonuçlandı: Sanığa 5 yıl hapis cezası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14 Aralık 2022 tarihinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) Tolga Y.'nin (29) kullandığı araç çarpmış ve Akgül hayatını kaybetmişti.

Olayda sürücü Tolga Y. tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmiş ve hakkında dava açılmıştı. İlk duruşmada Y.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, ceza paraya çevrilerek ehliyetine de 6 ay el konulmuştu.

Akgül'ün ailesi bu karara itiraz ederek istinafa başvurmuştu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, ilk mahkemenin verdiği cezayı az bularak davayı yeniden görmeye karar vermişti.

Yeniden yapılan yargılama sonucunda Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Tolga Y.'ye 5 yıl hapis cezası verdi.

DAVA BUGÜN YENİDEN GÖRÜLDÜ

Dava, bugün 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Tolga Y.’ye önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra 1/2 oranında artırım uygulayarak cezasını 6 yıla çıkardı. Mahkeme, sanığın geçmişteki hali, dosya kapsamından anlaşılan sosyal hayatı, olaydan sonraki ve yargılama sürecinde gözlemlenen davranışı ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezasında 1/6 oranında indirim yaptı ve 5 yıl hapis cezası, sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini ise reddetti.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, şunları söyledi:

"İlk karar kamuoyu vicdanını da bizleri de hiç tatmin etmemişti. Biliyorsunuz ki paraya çevrilmişti ve 24 bin liranın taksitle ödemesine karar verilmişti. İstinaf mahkemesi çok yerinde bir kararla hem cezanın artırılmasına hem de paraya çevrilemeyeceğine hükmetti. Şimdi de sayın mahkeme, istinaf mahkemesi kararına uyularak, 2 yıldan 6 yıla kadar olan cezadan öncelikle 4 yıla hükmetti. Daha sonra 1/2 oranında artırım yaptı, 6 seneye çıkardı. Daha sonrada iyi hal indirimi ile sonuçta 5 yıl cezaya hükmedildi. Biz katılan taraf olarak, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin az olduğundan sebeple ve kesinleşecek cezanın yüksek olması sebebiyle tutuklanmasını talep ettik. Savcılık makamı herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Mahkeme hakimi de bizim tutuklama talebimizi kabul etmedi. 5 yıl cezaya hükmetti, tutuksuz olarak. Şu an karşı taraf itiraz edecektir diye düşünüyoruz. İstinaf mahkemesine gidecek. Biz de itiraz edeceğiz. Bize göre verilen ceza az. Bize göre 6 sene verilmeliydi."