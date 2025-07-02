Muğla Köyceğiz’de Zeytinlik Yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü.

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Muğla Köyceğiz’de Zeytinlik Yangını
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Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Yeşilköy mahallesinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Zeytinlik alanda başlayan yangına yer ekiplerinin müdahalesi sürerken bölgede rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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