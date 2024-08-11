Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Mısır tarlasında bulunan yeni doğmuş bebekle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Son Güncelleme:
Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mısır tarlasına yeni doğmuş bebeğin bırakılmasıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi yeni hastane karşısında mısır tarlasını gezen A.Ş., bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere giden A.Ş., yeni doğan bir kız bebek bularak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının hala üzerinde bulunduğunu ve güneşten etkilenmiş olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, hızla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin A.Ç. (15) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesinde çocuğun babası İ.B.C.'nin (16) kendisine istismarda bulunduğunu, korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını iddia etti.

Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları değerlendirilen M.Y. ve H.S.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan İ.B.C, hakimlikte tutuklandı.

Bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu
Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı