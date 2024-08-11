Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu

Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali'nde kardeşler karşıya karşıya geldi.

Erzurum'da Karakucak Güreşleri: Kardeşler Birbirine Rakip Oldu

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali'nde kıran kırana maçlar yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda 60 şehir ve İran'dan gelen toplamda 250 güreşçiden, 96'sı yıldızlar, 102'si ise büyükler kategorisinde güreş mücadele etti. Bir çok milli ve şampiyon güreşçi ile birlikte başpehlivanlar da altın kemer için yarıştı.

Güreşlerin en ilgi çeken iki ismi İsmail Balaban ve Turan Balaban finale giden yolda rakip oldu. Çekişmeli geçen güreşin sonunda İsmail Balaban kazanmasını bildi. Güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçlarda bir çok kategoride şampiyonlar madalyalarını alırken ilk kez düzenlenen Atatürk Üniversitesi 1. Karakucak Güreş Festivali'nde başpehlivanlık kemerini Kenan Gör, İranlı rakibini yenerek kazandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, ilk olmasına rağmen güzel ve ilgi gören bir organizasyon yapıldığını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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