Muğla'da İşçi Servisiyle İtfaiye Aracı Çarpıştı: 8 Yaralı!

Muğla'nın Milas ilçesinde yangından dönen itfaiye aracıyla işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Olayda 8 kişi yaralandı.

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Muğla'da İşçi Servisiyle İtfaiye Aracı Çarpıştı: 8 Yaralı!

Muğla'nın Milas ilçesinde yangın bölgesinden dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Milas Ören karayolu Kalınağıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile Milas'ta çıkan yangına müdahaleden dönen itfaiye aracı kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı devrilerek yoldan çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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