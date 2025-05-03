Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: 336 Sentetik Hapla Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak düzeyindeki uyuşturucu ticaretine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziler Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla 63 yaşındaki İ.B. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 336 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA