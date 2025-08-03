Malatya’da Pikap Yayaya Çarptı! 1 Kişi Yaralandı

Malatya’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya pikap çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Malatya’da Pikap Yayaya Çarptı! 1 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 14.00 civarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 44 KB 836 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan G.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. G.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Trafik kazası
Son Güncelleme:
3 Ağustos'ta İş Hayatı ve Maddi Getirinizin Devrim Gibi Değişeceğinin 3 İşareti 3 Ağustos'ta İş Hayatı ve Maddi Getirinizin Devrim Gibi Değişeceğinin 3 İşareti
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Sinop'ta Terkedilmiş Ahşap Yapıda Yangın Sinop'ta Terkedilmiş Ahşap Yapıda Yangın
Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, Geriye Enkaz Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem