Malatya’da Pikap Yayaya Çarptı! 1 Kişi Yaralandı

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Olay, saat 14.00 civarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 44 KB 836 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan G.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. G.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA