Malatya'da korkunç kaza: Trenin altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da hemzemin geçitte trenin altında kalıp 200 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da korkunç kaza: Trenin altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da hemzemin geçitte bir otomobil trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Feci kazada ehliyeti bulunmadığı belirtilen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe E.'nin (17) kullandığı 44 EK 597 plakalı Tofaş marka otomobil, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.

Feci kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracı ile otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hızlı tren Trafik kazası
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
Market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptırdı! Kolu çıkarılamayan genç, makineyle birlikte ameliyata alındı Market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptırdı!
Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cansız bedeni Ankara'da bulundu Eskişehir'de kaybolan kadının cansız bedeni Ankara'da bulundu
137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar 137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar
ÇOK OKUNANLAR
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası geliyor: Vahit'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'ten ilk fotoğraf
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!