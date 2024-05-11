Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cansız bedeni Ankara'da bulundu
Eskişehir'de büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan 7 yaşındaki Arife Sasa'nın cansız bedeni, Ankara'da bulundu.
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi’nde 1 Mayıs’ta kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Ankara’nın Nallıhan ilçesi Tepe Mahallesi yakınlarındaki Gökçekaya Barajı gölünde boğulmuş halde bulundu.
Sasa’nın cesedi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
HAYVAN OTLATMAYA GİTMİŞ
Arife Sasa, 1 Mayıs’ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmüş, akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları dönünce yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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