Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cansız bedeni Ankara'da bulundu

Eskişehir'de büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan 7 yaşındaki Arife Sasa'nın cansız bedeni, Ankara'da bulundu.

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Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cansız bedeni Ankara'da bulundu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi’nde 1 Mayıs’ta kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Ankara’nın Nallıhan ilçesi Tepe Mahallesi yakınlarındaki Gökçekaya Barajı gölünde boğulmuş halde bulundu.

Sasa’nın cesedi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAYVAN OTLATMAYA GİTMİŞ

Arife Sasa, 1 Mayıs’ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmüş, akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları dönünce yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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