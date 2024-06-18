Madde bağımlısı genç evinin çatısını ateşe verdi; mahallelinin linç girişiminden polis kurtardı

Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı saat 22.00 sularında alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç. tarafından ateşe verildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün katı sardı ve yan binaların çatısına sıçradı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangın dolayısıyla bütün mahalle sokağa döküldü.

Yangın söndürülürken binanın çatı katını ateşe veren Özgür Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs polis otosuna bindirilirken mahalle halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı zor engelleyerek şahsı polis otosuna bindirip götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA