Bodrum'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savrulan sürücü hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi, Geriş Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında, bir kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak’ın kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sak’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: İHA
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