Arap turistler arasında kavga! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl, Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir grup Arap turist birbirleriyle kavga etmeye başladı. Civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı.

Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA