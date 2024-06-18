Adıyaman'da feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan bir otomobildeki anne hayatını kaybederken 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M.Ö. (8), M.Ö. (9), E.Ö. (34) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Adıyaman Trafik kazası
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