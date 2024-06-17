Balıkesir'de korkutan yangın: Anızda başladı, ormana sıçradı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde öğleden sonra anızda başlayan ve ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

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Balıkesir'de korkutan yangın: Anızda başladı, ormana sıçradı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayan ve ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

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