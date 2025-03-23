Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da bir otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesinde Hayrettin G. idaresindeki otomobil, seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri gönderildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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