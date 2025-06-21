Kuğulu Park'ın Yeni Üyesinin Adı 'Parla' Oldu

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Ankara’nın gözde parklarından Kuğulu Park, 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusuyla yeniden gündemde. Çankaya Belediyesi’nin gözetiminde güvenle büyüyen minik kuğu, kısa sürede Başkentlilerin ilgi odağı haline geldi. Parkta yaşayan siyah ve beyaz kuğuların ailesine katılan bu sevimli yavru, doğumunun ardından iki hafta içinde park ziyaretçilerinin en çok konuştuğu isim oldu. Uzun süredir böyle bir doğum yaşanmayan Kuğulu Park’ta, bu gelişme sevinçle karşılandı.

Çankaya Belediyesi, minik kuğunun ismini belirlemek için sosyal medya hesapları üzerinden bir kampanya başlattı. X, Instagram ve Facebook üzerinden yapılan çağrılar sayesinde yüzlerce öneri toplandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle yürütülen oylama ve değerlendirme sonucunda, en çok önerilen isim “Parla” oldu.

Yeni adıyla Kuğulu Park’ın simgesi haline gelen minik Parla, parkı ziyaret edenler için ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Özellikle çocuklar ve aileler Parla’yı görmek için parkta vakit geçiriyor; kuğulara ilgi her geçen gün artıyor. Çankaya Belediyesi, Parla’nın sağlıklı gelişimi için park görevlileri ve veterinerler eşliğinde düzenli kontroller yapıldığını açıkladı. Yavru kuğunun yaşam koşulları özenle korunuyor ve sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Parkta hâlihazırda 3 beyaz kuğu, 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bulunuyor.