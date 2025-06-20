21 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Aydın'da hakkında 21 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

21 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri, hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, M.A.'nın Kuloğulları Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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