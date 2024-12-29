Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi; Sürücü Yaralandı

Mardin'de Artuklu-Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACJ 251 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA