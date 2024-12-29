Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi; Sürücü Yaralandı

Mardin'de kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi; Sürücü Yaralandı

Mardin'de Artuklu-Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACJ 251 plakalı otomobil devrildi.

Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi; Sürücü Yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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