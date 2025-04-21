Kocaeli'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda, 1 kilogram 176 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 15 Nisan tarihinde Darıca ilçesinde bir şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 kilogram 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, bir tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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