Kış Ortasında Yazdan Kalma Gün: Sahillere Akın Ettiler

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince Aydın'da da güneşi gören sahile koştu. Bazı vatandaşlar denize bile girdi.

Kış Ortasında Yazdan Kalma Gün: Sahillere Akın Ettiler

Aydın’ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ilçesinde etkili olan güneşli hava ile birlikte çok sayıda vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaklıkların 16 dereceye kadar yükseldiği ilçede, birçok kişi denizin ve kumsalın tadını çıkardı.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler sahilde yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirirken, bazıları ise deniz kenarında güneşin tadını çıkardı. Esnaf, güzel havanın işlerini canlandırdığını belirtirken, vatandaşlar da kış ortasında yazdan kalma bir gün yaşamanın keyfini sürdü.

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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