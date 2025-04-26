Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firariler Yakalandı

Kırıkkale'de firari kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firariler Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde firari şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yahşihan ilçesinde, "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte ortak olarak kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. (31) isimli şahıs yakalandı. Bahşılı ilçesinde ise "güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası bulunan F.A. (45) isimli şahıs gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından her iki şahıs da Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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